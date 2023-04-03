СБУ сообщила о подозрении российскому блогеру Подоляке

В сообщении отмечается, что он активно участвует в информационно-психологических операциях российских спецслужб, а также регулярно выступает на пропагандистских телеканалах.
Во время эфиров блогер призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных группировок по уничтожению гражданской инфраструктуры Украины, говорится в сообщении.
Также, по данным следствия, он массово распространяет фейки о событиях на фронте через собственный сайт и каналы в YouTube, RuTube и Telegram, которые насчитывают несколько миллионов подписчиков.
Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины, сказано в сообщении.
Следователи сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
По состоянию на 3 апреля Офис генерального прокурора Украины зафиксировал 16 934 преступлений против национальной безопасности.