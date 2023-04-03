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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении российскому блогеру Подоляке

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Пророссийскому блогеру сообщили о подозрении
Пророссийскому блогеру сообщили о подозрении
Скриншот: Юрий Подоляка / YouTube

Служба безопасности Украины заявила 3 апреля в Telegram, что собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляку, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины.

В сообщении отмечается, что он активно участвует в информационно-психологических операциях российских спецслужб, а также регулярно выступает на пропагандистских телеканалах.

Во время эфиров блогер призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных группировок по уничтожению гражданской инфраструктуры Украины, говорится в сообщении.

Также, по данным следствия, он массово распространяет фейки о событиях на фронте через собственный сайт и каналы в YouTube, RuTube и Telegram, которые насчитывают несколько миллионов подписчиков.

Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины, сказано в сообщении.

Следователи сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);
  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Контекст:

По состоянию на 3 апреля Офис генерального прокурора Украины зафиксировал 16 934 преступлений против национальной безопасности.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, СБУ, российская пропаганда, война России против Украины, подозрение, блогер
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