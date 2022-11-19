СБУ раскрыла банду, предлагавшую украинским уклонистам выезд в Россию

По данным следствия, стоимость "услуги" составляла от $2,5 тыс. до $8 тыс. с человека. За эту сумму подозреваемым обещали вывезти их в оккупированный Крым через Запорожскую область и дальше в Россию.

В процессе они использовали контакт с сотрудником пограничного подразделения Федеральной службы безопасности РФ. Он должен был обеспечивать беспрепятственный "проход" уклонистов через российскую границу.

Еще один предлагаемый маршрут проходил через приграничные районы Сумской области. Для незаконной переправки призывников планировали использовать обходные пути вне контрольно-пропускных пунктов, говорится в сообщении.

Третий канал нелегальной миграции был организован в западных регионах Украины. Пытающимся выехать мужчинам обещали оформить их в качестве водителей агропромышленных предприятий, транспортирующих сельхозпродукцию в ЕС.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемых с поличным при передаче денег. В ходе более 20 обысков в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях правоохранители обнаружили вещественные доказательства, в том числе мобильные телефоны, которые использовали в переговорах с россиянами.

Шести участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.