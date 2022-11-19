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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ раскрыла банду, предлагавшую украинским уклонистам выезд в Россию

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Сотрудники СБУ задержали подозреваемых с поличным при передаче денег
Сотрудники СБУ задержали подозреваемых с поличным при передаче денег
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины обезвредила межрегиональную преступную группировку, которая организовала нелегальное перемещение мужчин призывного возраста из Украины на Южный Кавказ или в страны Евросоюза, в том числе через территорию России. Об этом 19 ноября СБУ сообщила в Telegram.

По данным следствия, стоимость "услуги" составляла от $2,5 тыс. до $8 тыс. с человека. За эту сумму подозреваемым обещали вывезти их в оккупированный Крым через Запорожскую область и дальше в Россию.

В процессе они использовали контакт с сотрудником пограничного подразделения Федеральной службы безопасности РФ. Он должен был обеспечивать беспрепятственный "проход" уклонистов через российскую границу.

Еще один предлагаемый маршрут проходил через приграничные районы Сумской области. Для незаконной переправки призывников планировали использовать обходные пути вне контрольно-пропускных пунктов, говорится в сообщении.

Третий канал нелегальной миграции был организован в западных регионах Украины. Пытающимся выехать мужчинам обещали оформить их в качестве водителей агропромышленных предприятий, транспортирующих сельхозпродукцию в ЕС.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемых с поличным при передаче денег. В ходе более 20 обысков в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях правоохранители обнаружили вещественные доказательства, в том числе мобильные телефоны, которые использовали в переговорах с россиянами.

Шести участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: СБУ, Крым, Кавказ, Сумская область, призыв, Запорожская область, война России против Украины, подозрение
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