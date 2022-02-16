СБУ задержала на линии разграничения на Донбассе разведчика группировки боевиков "Восток"

Установлено, что задержанный – уроженец Мирнограда Донецкой области, он входил в состав группировок боевиков "Оплот" и "Восток", в качестве разведчика собирал данные о позициях и перемещениях подразделений Вооруженных сил Украины на территории региона.
"Из-за конфликта с главарями террористов и угроз физической ликвидации он пытался проникнуть на контролируемую правительством территорию Украины", – говорится в сообщении.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности фигуранта к деятельности российских спецслужб.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.