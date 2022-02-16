СБУ задержала на линии разграничения на Донбассе разведчика группировки боевиков "Восток"

Установлено, что задержанный – уроженец Мирнограда Донецкой области, он входил в состав группировок боевиков "Оплот" и "Восток", в качестве разведчика собирал данные о позициях и перемещениях подразделений Вооруженных сил Украины на территории региона.

"Из-за конфликта с главарями террористов и угроз физической ликвидации он пытался проникнуть на контролируемую правительством территорию Украины", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности фигуранта к деятельности российских спецслужб.