"Семь выстрелов из пистолета". В ГУР прокомментировали убийство в Краснодаре экс-командира российской подлодки

"10 июля подводник совершал пробежку в Краснодарском парке культуры и отдыха имени 30-летия победы. Около 6.00 в него было совершено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте. Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападавшего", – говорится в сообщении.
В ГУР заявили, что "Краснодар" – одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", входящих в состав Черноморского флота РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет "Калибр".
"Капитан 2-го ранга Сергей Ржицкий по меньшей мере с 2006 года проживал в Севастополе. Некоторое время был командиром подлодки "Алроса". После отправки "Алросы" на модернизацию был назначен командиром "Краснодара", – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что "Краснодар" причастен к ракетным обстрелам Украины.
Telegram-канал Shot писал, что 42-летний Ржицкий был убит во время утренней пробежки. Канал озвучивал версию, что ему четыре раза выстрелили в спину и грудь.
Российский Telegram-канал Baza предположил, что киллер мог отслеживать маршрут Ржицкого по приложению Strava, где тот постоянно выкладывал забеги.
Российское пропагандистское агентство "Интерфакс" сообщило, что Ржицкий занимал должность замначальника Краснодарского городского отдела по мобилизационной работе.