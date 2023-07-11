"Семь выстрелов из пистолета". В ГУР прокомментировали убийство в Краснодаре экс-командира российской подлодки

"10 июля подводник совершал пробежку в Краснодарском парке культуры и отдыха имени 30-летия победы. Около 6.00 в него было совершено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте. Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападавшего", – говорится в сообщении.

В ГУР заявили, что "Краснодар" – одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", входящих в состав Черноморского флота РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет "Калибр".

"Капитан 2-го ранга Сергей Ржицкий по меньшей мере с 2006 года проживал в Севастополе. Некоторое время был командиром подлодки "Алроса". После отправки "Алросы" на модернизацию был назначен командиром "Краснодара", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что "Краснодар" причастен к ракетным обстрелам Украины.