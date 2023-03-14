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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сейм Литвы признал "Вагнер" террористической организацией

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Сейм принял документ единогласно
Сейм принял документ единогласно
Фото: EPA

Сейм Литвы признал российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Об этом сообщила пресс-служба Сейма 14 марта.

За документ единогласно проголосовали 117 членов Сейма.

В принятом Сеймом постановлении указано, что "Вагнер" является террористической организацией, а ее члены и наемники представляют угрозу безопасности государства и общества.

Также литовский парламент решительно осудил использование любых созданных при поддержке российских властей наемнических групп, таких как "Вагнер", для совершения преступлений агрессии против Украины. 

В тексте указано, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года наемники "Вагнера" "совершают систематические, тяжкие преступления агрессии – убийства и пытки мирных жителей Украины, бомбовые удары по жилым домам и другим гражданским объектам, – которые сопоставимы с терроризмом". Также авторы документа подчеркнули, что "Вагнер" был создан российским бизнесменом Евгением Пригожиным, "близким" к президенту РФ Владимиру Путину, и "является теневым инструментом российской власти", так как бесплатно получает от правительства России военную технику, а также использует российскую военную инфраструктуру, а боевики "Вагнера" проходят подготовку в российской военной разведке (ГРУ).

Другим странам предлагается тоже признать "Вагнер" террористической организацией.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, терроризм, наемники, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, Сейм Литвы
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