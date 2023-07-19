ВСУ заявили о продвижении на километр на мелитопольском направлении и объяснили важность боев за Старомайорское

“Продолжается наступательная операция на мелитопольском и бердянском направлениях. Констатируем, что [на мелитопольском направлении] есть продвижение ударных подразделений наших частей более 1 км вдоль линии фронта”, – заявил Шершень.
Он подчеркнул, что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на удержании ротных опорных пунктов.
“Это для нас важно. Враг концентрирует значительные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск”, – отметил спикер.
Он подчеркнул, что на направлении Новоселка – Урожайное боевые действия идут “активно и горячо”, враг применяет беспилотники, в том числе дроны-камикадзе "Ланцет".
Как пояснил Шершень, ударные подразделения ВСУ сейчас выполняют значительный объем боевой работы, связанной с наступательными действиями в Старомайорском и на оси Большая Новоселка – Старомайорское (оба Донецкой области).
“Закрепляются на достигнутых рубежах, производят огневое поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Село Старомайорское – это прежде всего населенный пункт, возвышающийся над местностью. Здесь есть река Мокрые Ялы, то есть [Старомайорское] важная господствующая точка для огневого контроля”, – пояснил Шершень.
Он добавил, что российские оккупанты подтянули на этот участок резервы, но проигрывают украинским войскам в огневом контроле.
“Наши ударные подразделения здесь доминируют. Это такой длительный процесс. Собственно, вектор продвижения уже не является никаким секретом на бердянском направлении. И сейчас мы прилагаем усилия и осуществляем маневры на фоне тотального минирования и продвигаемся вперед”, – сообщил спикер.
По его словам, на авдеевском направлении противник продолжает штурмовые действия, на марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на рубежах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.
“Всего за прошедшие сутки враг 21 раз атаковал наши позиции и совершил 575 обстрелов. Артиллерийские подразделения сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1573 огневые задачи. Это очень важная цифра”, – отметил спикер.
За прошедшие сутки потери оккупантов убитыми и ранеными, по данным Шершня, составили: безвозвратные – 89 человек, санитарные – 155 человек, было уничтожено 35 единиц оружия и военной техники противника.
Утром 18 июля Генштаб ВСУ сообщал об успехах сил обороны Украины в районе Старомайорского.
"На направлениях Великая Новоселка – Старомайорское и Новоселка – Старомайорское имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – говорилось в сводке..
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 18 июля 2023 года, составили: около 239 480 военных убитыми, 8059 боевых бронированных машин, 4123 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.