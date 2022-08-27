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Шкарлет: У нас 5700 школ подтвердили обучение исключительно в онлайн-формате, еще 3000 школ точно будут работать в офлайн-формате

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Учебный год в украинских школах стартует 1 сентября
Учебный год в украинских школах стартует 1 сентября
Фото: depositphotos.com

5700 украиснких школ подтвердили, что будут проводить обучение только в онлайн-формате. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он отметил, что учебный год стартует 1 сентября.

"У нас 5700 школ, подтвердивших обучение исключительно в онлайн-формате. 3000 школ было – точно будут работать в формате офлайн. Причем я был вчера в Киевской области – даже в Гостомеле один из лицеев будет точно работать в офлайн-формате. И 4000 школ, которые будут иметь смешанную форму обучения. Это, прежде всего, связано с ситуацией с безопасностью", – пояснил министр.

Он подчеркнул, что школы в регионах, где проводятся активные боевые действия, будут работать исключительно в онлайн-формате.

"Причем это не только прифронтовая или боевая территория, это расстояние не менее 40 км от зоны активных боевых действий, чтобы артиллерия не добивала до школ. Безусловно, это Николаевская, Херсонская, Запорожская, Харьковская, Сумская области, где идут активные боевые действия. Это территория Черниговской области, где постоянно прилетает. Это, безусловно, Донецкая и Луганская области. Согласно приказу Минреинтеграции, у нас 316 таких общин было", – уточнил Шкарлет.

Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

По данным генерального директората Еврокомиссии по миграции и внутренним делам, почти полмиллиона украинских детей из-за войны учатся в школах Европы.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: образование, учебный год, Алеся Бацман, школы, Сергей Шкарлет
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