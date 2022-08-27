Шкарлет: У нас 5700 школ подтвердили обучение исключительно в онлайн-формате, еще 3000 школ точно будут работать в офлайн-формате

Он отметил, что учебный год стартует 1 сентября.

"У нас 5700 школ, подтвердивших обучение исключительно в онлайн-формате. 3000 школ было – точно будут работать в формате офлайн. Причем я был вчера в Киевской области – даже в Гостомеле один из лицеев будет точно работать в офлайн-формате. И 4000 школ, которые будут иметь смешанную форму обучения. Это, прежде всего, связано с ситуацией с безопасностью", – пояснил министр.

Он подчеркнул, что школы в регионах, где проводятся активные боевые действия, будут работать исключительно в онлайн-формате.

"Причем это не только прифронтовая или боевая территория, это расстояние не менее 40 км от зоны активных боевых действий, чтобы артиллерия не добивала до школ. Безусловно, это Николаевская, Херсонская, Запорожская, Харьковская, Сумская области, где идут активные боевые действия. Это территория Черниговской области, где постоянно прилетает. Это, безусловно, Донецкая и Луганская области. Согласно приказу Минреинтеграции, у нас 316 таких общин было", – уточнил Шкарлет.

Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube