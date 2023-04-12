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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль рассказал, о чем говорил с Остином в США

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Шмыгаль обсудил с Остином помощь для успешного контрнаступления Украины
Шмыгаль обсудил с Остином помощь для успешного контрнаступления Украины
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего визита в США встретился с министром обороны страны Ллойдом Остином. Об том он рассказал в Telegram 12 апреля.

Украинский премьер поблагодарил США и лично министра за мощную военную поддержку, а также усилия по созданию украинской контактной группы.

Также они подробно обсудили срочные потребности Украины для успешного проведения очередной контрнаступательной операции по освобождению украинских территорий и совместную работу по новым возможностям на будущее.

"Украинские воины доказали, что могут за короткое время освоить новейшую технику и эффективно использовать ее на поле боя. Для скорейшей победы Украине нужно также больше оружия: ПВО, тяжелой артиллерии и техники, минометов и боеприпасов к ним. Призвал США поддержать предоставление ракет большей дальности. Мы рассчитываем на неизменно мощную военную поддержку Соединенных Штатов до окончательной победы Украины", – написал Шмыгаль.

Контекст:

11 апреля Шмыгаль нанес визит в Канаду. После этого отправился в США.

Он прибыл на самолете с изображением трех эмодзи, среди которых изображение истребителя.

В пресс-службе Кабинета Министров Украины отмечали, что кроме Остина, премьер встретится с министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен, а также примет участие в Spring Meetings Международного валютного фонда и Всемирного банка. "Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической устойчивости нашего государства", – говорится в сообщении.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, военная помощь, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Ллойд Остин, контрнаступление
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