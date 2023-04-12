Шмыгаль рассказал, о чем говорил с Остином в США

Украинский премьер поблагодарил США и лично министра за мощную военную поддержку, а также усилия по созданию украинской контактной группы.
Также они подробно обсудили срочные потребности Украины для успешного проведения очередной контрнаступательной операции по освобождению украинских территорий и совместную работу по новым возможностям на будущее.
"Украинские воины доказали, что могут за короткое время освоить новейшую технику и эффективно использовать ее на поле боя. Для скорейшей победы Украине нужно также больше оружия: ПВО, тяжелой артиллерии и техники, минометов и боеприпасов к ним. Призвал США поддержать предоставление ракет большей дальности. Мы рассчитываем на неизменно мощную военную поддержку Соединенных Штатов до окончательной победы Украины", – написал Шмыгаль.
11 апреля Шмыгаль нанес визит в Канаду. После этого отправился в США.
Он прибыл на самолете с изображением трех эмодзи, среди которых изображение истребителя.
В пресс-службе Кабинета Министров Украины отмечали, что кроме Остина, премьер встретится с министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен, а также примет участие в Spring Meetings Международного валютного фонда и Всемирного банка. "Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической устойчивости нашего государства", – говорится в сообщении.