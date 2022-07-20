Шойгу приказал российским оккупантам уничтожать беспилотники ВСУ

Во время инспекции российской группировки "Запад", которая принимает участие в войне против Украины, Шойгу сказал, что захватчики должны "повысить оперативность уничтожения" украинских БПЛА над приграничными с Россией районами.
Также российский министр дал указание "по жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов" оккупированных россиянами населенных пунктов Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 июля в минобороны РФ сообщали, что Шойгу приказал российским военным уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности.
В войне против России Украина использует, в частности, Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Он может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.