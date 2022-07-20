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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу приказал российским оккупантам уничтожать беспилотники ВСУ

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Шойгу проинспектировал российскую группировку "Запад", которая принимает участие в войне против Украины
Шойгу проинспектировал российскую группировку "Запад", которая принимает участие в войне против Украины
Фото: ЕРА

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал российским оккупантам ликвидировать беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Об этом 20 июля в Telegram сообщила пресс-служба минобороны РФ.

Во время инспекции российской группировки "Запад", которая принимает участие в войне против Украины, Шойгу сказал, что захватчики должны "повысить оперативность уничтожения" украинских БПЛА над приграничными с Россией районами.

Также российский министр дал указание "по жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов" оккупированных россиянами населенных пунктов Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 июля в минобороны РФ сообщали, что Шойгу приказал российским военным уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности.

Контекст:

В войне против России Украина использует, в частности, Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Он может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Теги: Россия, Украина, Сергей Шойгу, беспилотники, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, минобороны РФ, Bayraktar
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