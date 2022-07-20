Шойгу приказал российским оккупантам уничтожать беспилотники ВСУ

Шойгу проинспектировал российскую группировку "Запад", которая принимает участие в войне против Украины Фото: ЕРА

Во время инспекции российской группировки "Запад", которая принимает участие в войне против Украины, Шойгу сказал, что захватчики должны "повысить оперативность уничтожения" украинских БПЛА над приграничными с Россией районами.

Также российский министр дал указание "по жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов" оккупированных россиянами населенных пунктов Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 июля в минобороны РФ сообщали, что Шойгу приказал российским военным уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности.