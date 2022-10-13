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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Есть ли возможность для переворота в России? Я не уверен. Мне кажется, там трусы сидят

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Кадыров "замазан кровью с Путиным", считает Шустер
Кадыров "замазан кровью с Путиным", считает Шустер
Фото: EPA

Журналист, телеведущий Савик Шустер полагает, что окружение президента России Владимира Путина не способно свергнуть его путем государственного переворота. Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

На таких людей, как глава Чечни Рамзан Кадыров, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, российский президент "должен полагаться", считает Шустер.

"Это люди, которым он не то что доверяет, а должен на них полагаться. А на генералов – не обязательно. Они всегда могут сказать, что выполняли приказ. Да, это преступный приказ. Да, убивать мирное население нельзя... Но они выполняли приказ. То же самое говорили генералы вермахта в конце войны. Но они не настолько близки к нему. Он им не может так же доверять, как своим настоящим подельникам", – заметил телеведущий.

Шустер заявил, что "Кадыров – из мафиозного клана".

"Он замазан с Путиным одной кровью. И это очень важно... Кадыров помазан такой же кровью. Пригожин тоже. Патрушев тоже", – отметил журналист.

Поэтому, полагает Шустер, Кадыров останется близким к Путину "по духу и по крови" так же, как и Пригожин.

"Мне кажется, что есть близкий круг, который борется за выживание, и он [Путин] этим людям каким-то образом верит. Он не может без них в данный момент. Главное – понять, что он думает о собственной смерти. А этого никто не знает, кроме его самых близких духовников", – сказал журналист.

Перспективы свержения Путина в результате переворота он оценил скептически.

"Что касается переворота... Переворот – дело сложное. Помните переворот против [бывшего министра внутренних дел СССР Лаврентия] Берии? Надо было задействовать "маршала победы" [Георгия] Жукова, надо было задействовать Кантемировскую и Таманскую дивизии, надо было поднять в воздух авиацию, надо было прекратить учения в Московской области и привезти войска в Москву... Чтобы, не дай бог, дивизия Дзержинского не восстала на стороне Берии. Сказать, что, как в бункере у [лидера нацистской Германии Адольфа] Гитлера, бомба разрывается – и все, нет человека. Но там же тоже была целая организация. Есть ли возможность для чего-то такого в России, я не уверен. Мне кажется, что там трусы сидят", – подытожил Шустер.

13 октября российский правозащитник Сергей Осечкин заявил, что в России готовится заговор, в результате которого владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин планируют занять высокие должности. Серьезные перестановки в силовом блоке, по данным источников Осечкина, могут произойти во время визита Путина в Астану либо сразу после его возвращения.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону также обращал внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

"Окончание российско-украинской войны не будет означать конец войны как таковой. Война начнется в России. Война за власть", – спрогнозировал журналист.

В то же время оппозиционный российский политик Дмитрий Гудков в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил мнение, что именно у Кадырова и Пригожина шансы прийти к власти в РФ невысоки.

"Мне кажется, Пригожин – нет. [Глава Чечни Рамзан] Кадыров и Пригожин ни с кем вообще не будут договариваться. Даже, я думаю, еще с [главой Совбеза РФ Николаем] Патрушевым могут договариваться [в США о смещении Путина и замене на того или иного преемника в обмен на гарантии безопасности для окружения президента РФ], но только не с Пригожиным и не с Кадыровым. Во-первых, они и не могут – ни Кадыров, ни Пригожин – сместить Путина никаким образом. А вот люди типа Патрушева и близкие ему: Сечин или кто угодно, кто-то из его обоймы, из его когорты – те могут получить индульгенцию. Запросто", – утверждает Гудков.

Он добавил, что, как ему кажется, "Путин никакому преемнику добровольно передавать власть не будет". 

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, Савик Шустер, Рамзан Кадыров, Кремль, агрессия, Андрей Пионтковский, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Дмитрий Гудков, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, российские оккупанты
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