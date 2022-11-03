Швейцария выделит Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры и обеспечение питьевой водой

В дополнение к своему существующему гуманитарному проекту в Украине и регионе Швейцария выделяет 100 млн швейцарских франков (почти $100 млн) на проекты по поддержке срочного восстановления энергетической инфраструктуры и смягчению опасной гуманитарной ситуации.

Правительство указывает, что Швейцария помогает Украине закупать источники энергии и запасные части, участвует в ремонте систем железнодорожных скреплений (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно). Также она оказывает гуманитарную помощь, чтобы помочь наиболее пострадавшим от войны в Украине подготовиться к зиме — в частности, это замена окон, обеспечение утепления и питания и так далее.

Кроме того, Швейцария думает о том, чтобы поставить дополнительные товары для оказания помощи, такие как генераторы, насосы или установки для очистки воды. Федеральный совет подаст запрос в парламент о дополнительном кредите в размере 76 млн швейцарских франков для покрытия этих направлений деятельности.