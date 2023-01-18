Силы обороны 17 января отразили атаки российских оккупантов в районе девяти населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Речь идет о Белогоровке Луганской области и Соли, Красной Горе, Бахмуте, Клищиевке, Водяном, Невельском, Марьинке и Победе Донецкой области.

"Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка – без изменений.

"В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию, на ее аэродромах и в воздушном пространстве продолжаются совместные учения авиационного компонента региональной группировки вооруженных сил России и Беларуси. В то же время Силы обороны Украины принимают меры по недопущению провокационных действий или диверсий со стороны противника, усиливается противовоздушная оборона", – заявили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск Александр Сырский 4 января 2023 года.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщили в Минобороны 9 января. 10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Согласно сводкам Генерального штаба ВСУ, в последние дни продолжаются интенсивные бои в районе Соледара. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр 12 января.

Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером Маляр заявила, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.

"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 января.