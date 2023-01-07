Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, основные усилия оккупанты сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы и ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.
"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области", – говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка – без существенных изменений.
"Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", – сообщили в пресс-центре.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.