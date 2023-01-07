Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

В Генштабе сообщили, что Силы обороны отбили атаки в Донецкой и Луганской областях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По данным Генштаба, основные усилия оккупанты сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы и ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка – без существенных изменений.

"Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", – сообщили в пресс-центре.