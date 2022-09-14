Скончался главред пропутинской "Комсомольской правды"

У Сунгоркина случился инсульт, говорится в материале.

"Комсомольскую правду" Сунгоркин возглавлял 37 лет. После распада СССР он приобрел издание и превратил его в одно из самых популярных СМИ в России.



Сам Сунгоркин позиционировал газету как "любимое издание Путина".

С начала вооруженной агрессии РФ против Украины Сунгоркин активно поддерживал режим президента РФ Владимира Путина и аннексию Крыма.

Свои отношения с российской властью Сунгоркин в интервью телеканалу "Дождь" в 2012 году объяснил так: "А мне вообще Путин нравится – вчерашний, позавчерашний, завтрашний".

В мае 2014 года Путин лично наградил Сунгоркина за "правильное" освещение событий в Крыму. В 2016 году главреду "Комсомольской правды" запретили въезд в Украину.

Сунгоркин также оправдывал и поддерживал преступную войну, которую Путин развязал в Украине в феврале 2022 года. За это пропагандист попал под санкции ЕС, Канады, Великобритании и других стран.