СМИ заявили, что ГУР закупает некоторые продукты вдвое дешевле, чем Минобороны. В министерстве отреагировали

Расследователи ссылаются на закупочные цены ГУР, опубликованные на Prozorro с 24 апреля, и цены в уже исправленных контрактах Минобороны.
Например, в ГУР купили минтай по 69 грн/кг, тогда как в министерстве по 120 грн/кг, говорится в материале.
"Рис – это вообще издевательство. У гуровцев он даже дешевле розничных цен магазинов – 26 грн за кило. А у Минобороны – от 59 грн. Морковь по 12 грн для ГУР – это еще большая катастрофа для Минобороны, у которого самая дешевая морковь – по 28 грн", – говорится в материале.
"Будет очень интересно узнать почем ведомство [Алексея] Резникова покупало и покупает во время вторжения ботинки с высокими берцами типа В. ГУР купило их по 2044 грн", – добавили расследователи.
В Минобороны прокомментировали. В пресс-службе Минобороны в Facebook заявили, что журналисты сравнивают "категорически не тождественные вещи", мол журналисты взяли для сравнения отчеты о закупках продуктов питания отдельной части ГУР МО по месту постоянной дислокации в Киеве. В то же время для ВСУ закупают продукты комплексно по каталогу, объяснили в Минобороны. Там добавили, что в ценах уже учтена логистика, в том числе доставка в районы боевых действий.
"Услуга по организации питания, по сути, это формат „еда „ходит“ за военнослужащим“. Цена услуги по организации питания одного военнослужащего составляет от 137,04 до 144,06 грн в сутки", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что состав ГУР во время боевых задач питаются по тому же принципу, что и все бойцы ВСУ – по договорам, заключенным Минобороны.
"Министерство обороны продолжает поиск решений, направленных на обеспечение прозрачных процедур закупок и эффективных моделей организации питания Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка". Министр обороны Резников добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено".
Резников после скандала вокруг закупок Минобороны пообещал, что украинское оборонное ведомство вернет общественный контроль над частью закупок и анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.
Верховная Рада 24 февраля приняла закон о введении прозрачности в оборонных закупках.
С 23 апреля в системе Prozorro стало доступно отображение информации о неоружейных оборонных закупках.