"Снова перевыполнили план". Притула сообщил, что украинцы за 1,5 суток собрали не на 50, а на 60 бронетранспортеров для ВСУ

"Никто! Никогда! Нас не победит! Потому что мы – украинцы! А это значит, что для нас нет слова "невозможно"! 1,5 суток, за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном и снова перевыполняем план. Сбор закрыт!" – написал он.
Притула открыл сбор на 200 млн грн 2 ноября. Он должен был длиться до 8 ноября.
В видео, прикрепленном к посту, директор Фонда Сергея Притулы Анна Гвоздяр сообщила, что фонд на собранные деньги хочет купить не 50 бронетранспортеров, как планировалось ранее, а 60.
Притула рассказал, что удалось собрать 236 млн грн.
"Мы останавливаем сбор, потому что этих средств хватае и на 60 Spartan, и 2,4 млн грн у нас остается сверху на следующий проект", – заявил волонтер.
Фонд Сергея Притулы – украинская благотворительная организация, специализирующаяся на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от российско-украинской войны. Она была основана в 2020 году.
С начала полномасштабного вторжения фонд регулярно собирает средства на закупку техники для ВСУ. Последний крупный сбор прошел в середине октября, когда Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко собирали деньги на дроны-камикадзе.