"Снова перевыполнили план". Притула сообщил, что украинцы за 1,5 суток собрали не на 50, а на 60 бронетранспортеров для ВСУ

Притула: 1,5 суток, за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном и снова перевыполняем план. Сбор закрыт! Фото: Сергій Притула / Facebook

"Никто! Никогда! Нас не победит! Потому что мы – украинцы! А это значит, что для нас нет слова "невозможно"! 1,5 суток, за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном и снова перевыполняем план. Сбор закрыт!" – написал он.

Притула открыл сбор на 200 млн грн 2 ноября. Он должен был длиться до 8 ноября.

В видео, прикрепленном к посту, директор Фонда Сергея Притулы Анна Гвоздяр сообщила, что фонд на собранные деньги хочет купить не 50 бронетранспортеров, как планировалось ранее, а 60.

Притула рассказал, что удалось собрать 236 млн грн.

"Мы останавливаем сбор, потому что этих средств хватае и на 60 Spartan, и 2,4 млн грн у нас остается сверху на следующий проект", – заявил волонтер.