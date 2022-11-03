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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Снова перевыполнили план". Притула сообщил, что украинцы за 1,5 суток собрали не на 50, а на 60 бронетранспортеров для ВСУ

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Притула: 1,5 суток, за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном и снова перевыполняем план. Сбор закрыт!
Притула: 1,5 суток, за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном и снова перевыполняем план. Сбор закрыт!
Фото: Сергій Притула / Facebook

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула 3 ноября объявил в Facebook о завершении сбора на британские гусеничные бронетранспортеры FV103 Spartan.

"Никто! Никогда! Нас не победит! Потому что мы – украинцы! А это значит, что для нас нет слова "невозможно"! 1,5 суток, за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном и снова перевыполняем план. Сбор закрыт!" – написал он.

Притула открыл сбор на 200 млн грн 2 ноября. Он должен был длиться до 8 ноября.

В видео, прикрепленном к посту, директор Фонда Сергея Притулы Анна Гвоздяр сообщила, что фонд на собранные деньги хочет купить не 50 бронетранспортеров, как планировалось ранее, а 60.

Притула рассказал, что удалось собрать 236 млн грн.

"Мы останавливаем сбор, потому что этих средств хватае и на 60 Spartan, и 2,4 млн грн у нас остается сверху на следующий проект", – заявил волонтер.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/700946670985060/

Контекст:

Фонд Сергея Притулы – украинская благотворительная организация, специализирующаяся на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от российско-украинской войны. Она была основана в 2020 году.

С начала полномасштабного вторжения фонд регулярно собирает средства на закупку техники для ВСУ. Последний крупный сбор прошел в середине октября, когда Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко собирали деньги на дроны-камикадзе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: БТР, волонтеры, война России против Украины, Сергей Притула
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