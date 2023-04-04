Совет ООН по правам человека продлил работу в Украине международной комиссии, расследующей преступления РФ

Против резолюции голосовали только Китай и Эритрея Фото: ЕРА

Представляя проект документа, постоянный представитель Украины при ООН в Женеве Евгения Филипенко сообщила, что его соавторами являются 56 государств.

"Ключевая цель этой резолюции – продлить мандат комиссии по расследованию в Украине с тем, чтобы она смогла продолжить свою важную работу в соответствии с мандатом. [...] Агрессия России против Украины стала явным нарушением Устава ООН и фундаментальных принципов международного права, что привело к самым серьезным последствиям в плане прав человека и гуманитарным последствиям", – сказала она.

Украинский дипломат отметила, что "за год работы комиссия нашла неоспоримые, шокирующие данные о тяжких систематических нарушениях, а также военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые были совершены в Украине Россией. Самым вызывающим является принудительная перевозка (депортация) детей в Россию", – объяснила Филипенко.

Проект резолюции поддержали 28 стран, воздержались – 17 (ни одной из Европы).

Против проекта документа голосовали только Китай и Эритрея.

Решение Совета ООН по правам человека приветствовало Министерство иностранных дел Украины.

"Важным элементом резолюции является подтверждение необходимости обеспечения ответственности за нарушение прав человека, международного гуманитарного права и самые серьезные международные преступления, поэтому Украина вместе с партнерами продолжит работу по созданию специального трибунала для привлечения российского руководства за преступление агрессии", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в резолюции содержится призыв к России прекратить незаконные насильственные перемещения и депортацию гражданских лиц с оккупированных территорий в РФ "и допустить соответствующие международные правозащитные и гуманитарные механизмы к этим лицам".

"Совет ООН по правам человека также обращается к РФ с требованием предоставить представителям международных механизмов немедленный доступ ко всем военнопленным, насильственно удерживаемым и депортированным лицам", – подчеркнули в ведомстве.

Также на принятие резолюции отреагировал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую продолжение мандата независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений РФ в Украине против прав человека. Это еще один важный шаг по обеспечению ответственности государства-агрессора", – написал глава государства.

Вітаю продовження мандата Незалежної міжнародної комісії * з розслідування злочинів РФ в * проти прав людини.



Це ще один важливий крок із забезпечення відповідальності держави-агресора. Вдячний усім державам – членам @UN_HRC, що підтримали це рішення. pic.twitter.com/DzATToqxLa — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)