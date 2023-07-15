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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США собираются выкупить у Тайваня списанные ЗРК Hawk и поставить их Украине – The China Times

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Зенитные ракетные комплексы Hawk не новое, но эффективное вооружение, которое может усилить украинскую ПВО The China Times
Зенитные ракетные комплексы Hawk – не новое, но эффективное вооружение, которое может усилить украинскую ПВО – The China Times
Фото: wikipedia.org

100 ракет класса "земля – воздух" Phase III MIM-23 Hawk, выведенных Тайванем из эксплуатации в июне, будут выкуплены их поставщиком – США, пишет 14 июля издание The China Times со ссылкой на неназванный источник.

Сообщается, что консультации высокопоставленных представителей стран из сферы национальной безопасности в прошлом году привели к соглашению между США и Тайванем о том, что после выкупа Соединенными Штатами ракеты будут отправлены в качестве помощи в Украину для борьбы с российскими беспилотниками и маловысотными самолетами.

Министерство национальной обороны Тайваня отклонило просьбу местного издания Taiwan News прокомментировать информацию о выкупе ракет.

Издание отмечает со ссылкой на данные ВВС Тайваня, что ракеты Hawk использовались в 41 боевом учении в период с 1965-го по 2017 год, успешно поражая цели чуть более чем в 90% случаев.

Как пишет The China Times, Phase III – сравнительно современная, относительно новая модель Hawk. Страны, которые все еще используют эту систему ПВО, включают Египет, Грецию, Саудовскую Аравию, Испанию, Швецию и так далее. Hawk по-прежнему считается простой в использовании и надежной системой ПВО, отмечает издание.

Контекст:

Как сообщает портал "Мілітарний", MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

Всего анонсировалась передача Украине шести систем. 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех установок Hawk. 10 ноября министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk

2 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что новый пакет помощи от Испании, включающий, батарею ЗРК Aspide и четыре системы ПВО Hawk, "уже на пути в Украину", писал "Укринформ".

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из обещанных Испанией систем Hawk "что-то [уже] доехало, что-то в пути". Он отметил, что такие установки есть и у других государств, и Украина продолжает работу над увеличением поставок.

Теги: США, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО, военная помощь, Тайвань, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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