США собираются выкупить у Тайваня списанные ЗРК Hawk и поставить их Украине – The China Times

Сообщается, что консультации высокопоставленных представителей стран из сферы национальной безопасности в прошлом году привели к соглашению между США и Тайванем о том, что после выкупа Соединенными Штатами ракеты будут отправлены в качестве помощи в Украину для борьбы с российскими беспилотниками и маловысотными самолетами.
Министерство национальной обороны Тайваня отклонило просьбу местного издания Taiwan News прокомментировать информацию о выкупе ракет.
Издание отмечает со ссылкой на данные ВВС Тайваня, что ракеты Hawk использовались в 41 боевом учении в период с 1965-го по 2017 год, успешно поражая цели чуть более чем в 90% случаев.
Как пишет The China Times, Phase III – сравнительно современная, относительно новая модель Hawk. Страны, которые все еще используют эту систему ПВО, включают Египет, Грецию, Саудовскую Аравию, Испанию, Швецию и так далее. Hawk по-прежнему считается простой в использовании и надежной системой ПВО, отмечает издание.
Как сообщает портал "Мілітарний", MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.
Всего анонсировалась передача Украине шести систем. 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех установок Hawk. 10 ноября министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.
2 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что новый пакет помощи от Испании, включающий, батарею ЗРК Aspide и четыре системы ПВО Hawk, "уже на пути в Украину", писал "Укринформ".
16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из обещанных Испанией систем Hawk "что-то [уже] доехало, что-то в пути". Он отметил, что такие установки есть и у других государств, и Украина продолжает работу над увеличением поставок.