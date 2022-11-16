В США объяснили, почему Путин, несмотря на декларации, не готов к мирным переговорам

Путин не принимает условий Украины, а без них переговоров не будет, считает Волкер Фото: ЕРА

По его словам, показывая намерения договориться о мире, Кремль подчеркивает непримиримые позиции. США в связи с этим не ждут прогресса в этом вопросе в ближайшее время.

"Действительно, раздаются определенные голоса о том, что нужно проводить переговоры. Раньше или позже. Но, думаю, администрация ясно заявила о том, что такие разговоры нужно прекратить. И она отметила, что сейчас не время для переговоров. Путин не готов к переговорам", – сказал он.

Волкер отметил, что Украина четко обозначила условия проведения подобных переговоров. Нa саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский озвучил 10 пунктов украинской "формулы мира".

"Россия должна покинуть всю территорию Украины. Это условие, четко определенное для переговоров, равно как и выплата репараций, привлечение к ответственности всех, кто совершал военные преступления и так далее", – подчеркнул Волкер.

Он добавил, что Путину, российской элите и населению пришло время понять проигрышность нынешней позиции РФ.

"Украине нужно освобождать свои территории, Путину нужно понять, что он проиграет, а российский истеблишмент и российские люди также должны понять, что они побеждены", – подвел итог американский политик.