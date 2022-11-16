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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В США объяснили, почему Путин, несмотря на декларации, не готов к мирным переговорам

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Путин не принимает условий Украины, а без них переговоров не будет, считает Волкер
Путин не принимает условий Украины, а без них переговоров не будет, считает Волкер
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин не готов к мирным переговорам с Украиной, поэтому сейчас нет смысла их проводить. Об этом специальный представитель США по вопросам Украины в 2017–2019 годах, постоянный представитель США при НАТО в 2008–2009 годах Курт Волкер сказал 16 ноября во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

По его словам, показывая намерения договориться о мире, Кремль подчеркивает непримиримые позиции. США в связи с этим не ждут прогресса в этом вопросе в ближайшее время.

"Действительно, раздаются определенные голоса о том, что нужно проводить переговоры. Раньше или позже. Но, думаю, администрация ясно заявила о том, что такие разговоры нужно прекратить. И она отметила, что сейчас не время для переговоров. Путин не готов к переговорам", – сказал он.

Волкер отметил, что Украина четко обозначила условия проведения подобных переговоров. Нa саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский озвучил 10 пунктов украинской "формулы мира".

"Россия должна покинуть всю территорию Украины. Это условие, четко определенное для переговоров, равно как и выплата репараций, привлечение к ответственности всех, кто совершал военные преступления и так далее", – подчеркнул Волкер.

Он добавил, что Путину, российской элите и населению пришло время понять проигрышность нынешней позиции РФ.

"Украине нужно освобождать свои территории, Путину нужно понять, что он проиграет, а российский истеблишмент и российские люди также должны понять, что они побеждены", – подвел итог американский политик.

Контекст:

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

Теги: Владимир Путин, США, Украина, Кремль, переговоры, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Курт Волкер
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