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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг и Зеленский встретились в Вильнюсе. Генсек заявил о новой странице в отношениях Украины и Альянса

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Столтенберг: Сегодня мы встречаемся как равные. С нетерпением жду, когда мы встретимся как союзники
Столтенберг: Сегодня мы встречаемся как равные. С нетерпением жду, когда мы встретимся как союзники
Фото: ЕРА

12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, о чем сообщил в Twitter.

"Сегодня первое заседание совета Украина – НАТО. Вместе мы сделаем все, чтобы он был эффективным", – отметил Зеленский. 

После встречи президент Украины и Генсек вышли на пресс-конференцию, трансляция велась в YouTube Офиса президента. 

Столтенберг рассказал о решении саммита НАТО относительно членства Украины в Альянсе, которое было обнародовано 11 июля. 

"Мы предоставим Украине приглашение присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся, что условия будут выполнены. Это решительное единое послание членов Альянса на вашем пути к членству в НАТО. Мы должны убедиться, что когда эта война завершится, будут созданы надежные договоренности относительно безопасности Украины. Чтобы история не повторилась. В связи с этим я приветствую, что сегодня много членов Альянса возьмут на себя обязанности предоставлять Украине долгосрочную помощь в сфере безопасности. Это поможет сдержать любую агрессию РФ после завершения войны и дополняет поддержку, которую предоставляет НАТО. Решения, принятые тут, в Вильнюсе, знаменуют начало новой страницы в отношениях между НАТО и Украиной. Сегодня мы встречаемся как равные. С нетерпением жду, когда мы встретимся как союзники", – заявил он. 

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

В итоговом коммюнике саммита НАТО, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит НАТО, вступление Украины в НАТО
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