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Страны ЕС будут выдавать визы россиянам с учетом "политических аспектов" – представитель Еврокомиссии

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В мае Еврокомиссия временно приостановила упрощенный визовый режим с РФ Хиппер
В мае Еврокомиссия временно приостановила упрощенный визовый режим с РФ – Хиппер
Скриншот: European Commission / Youtube

Решения о выдаче виз гражданам России странами Европейского Союза должны приниматься в индивидуальном порядке с учетом внутренней безопасности и международных отношений. Об этом на пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube Еврокомиссии, заявила ее официальный представитель Анита Хиппер.

По ее словам, дипломатам нужно оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты.

"Государства-члены должны соблюдать свои международные обязательства, принимая во внимание гуманитарные причины, визы для членов семей, журналистов и диссидентов", – отметила она. 

Хиппер также напомнила, что Еврокомиссия в мае распространила рекомендации по временному прекращению соглашения с Россией об упрощении визового режима.

Возможный запрет на выдачу виз гражданам РФ  будет рассматриваться на ближайшей встрече министров иностранных дел стран ЕС. Она пройдет 30-31 августа.

Контекст:

Визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.  

Намерения ограничить въезд россиян уже выразили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России". Против также Кипр и Греция.

Теги: Россия, Еврокомиссия, визовый режим, Евросоюз
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