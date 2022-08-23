Страны ЕС будут выдавать визы россиянам с учетом "политических аспектов" – представитель Еврокомиссии

По ее словам, дипломатам нужно оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты.
"Государства-члены должны соблюдать свои международные обязательства, принимая во внимание гуманитарные причины, визы для членов семей, журналистов и диссидентов", – отметила она.
Хиппер также напомнила, что Еврокомиссия в мае распространила рекомендации по временному прекращению соглашения с Россией об упрощении визового режима.
Возможный запрет на выдачу виз гражданам РФ будет рассматриваться на ближайшей встрече министров иностранных дел стран ЕС. Она пройдет 30-31 августа.
Визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Намерения ограничить въезд россиян уже выразили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России". Против также Кипр и Греция.