"Стратег хренов". Соловьев высказался о Гиркине, тот вызвал его на дебаты

Соловьев заявил, что власти "развратили псевдопатритическую колонну", и высказался о поездке Гиркина на войну в Украине.

"Вот этот – поехал повоевать. Обосрался и вернулся. Это вообще удивительно! Ну если ты реально хотел воевать, ну иди к "вагнерам", Стрелков. С таким пафосом уехал, фотографии… Теперь выясняется, что на передовую не пустили. Ну к "вагнерам" бы записался, показал бы, чего реально стоишь. В чем проблема-то? Стратег хренов. Славянск просрал, откатился до Донецка, в Донецке его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться", – заявил Соловьев.

Solovyev destroys Girkin: this morning, Solovyev embarrassed Girkin to the whole country in his morning show, by telling how Girkin sh*t himself and never got to the frontline. Girkin responded by inviting Solovyev to a public debate. Would be a great battle of 2 clowns * pic.twitter.com/y3mjD0MRYU — Dmitri (@wartranslated) December 14, 2022

Гиркин ответил пропагандисту в Telegram, обозвав его "резиновым изделием №2". Он заявил, что готов на "любые публичные дебаты" с Соловьевым, проведенные на любой нейтральной площадке на любую тему, кроме личной жизни. Также Гиркин выдвинул условие, что дебаты должны проходить в прямом эфире и на них дополнительно должна вестись запись "нейтральными" операторами.

"Если же Владимир Рудольфович (известный своей нищетой) не способен организовать дебаты по причине нехватки ресурсов, то (при наличии его согласия) я организую площадку сам", – написал он.

В то же время Гиркин высказал уверенность, что Соловьев струсит и не согласится на дебаты.

Гиркин в октябре пытался попасть на войну в Украине, но не смог и обвинил в этом российские власти. По его словам, он прибыл на подконтрольную "ДНР" территорию 14 октября, где написал заявление с "просьбой о добровольной мобилизации" в "армию" боевиков.

"До меня (неофициально) довели информацию, что "несогласованное" зачисление в состав "НМ ДНР" вызвало недовольство "вышестоящего командования", но заверили, что этот вопрос "будет со временем решен", а пока я буду исполнять свои обязанности, формально состоя в должности рядового", – сообщил он.

В ноябре Гиркина отправили в город Сватово. Там он выяснил, что не состоит в должности в своем батальоне и вообще не числится в штате полка. По его мнению, все это произошло "под давлением сверху".