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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стратег хренов". Соловьев высказался о Гиркине, тот вызвал его на дебаты

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Соловьев высказался о неудачной попытке Гиркина попасть на войну
Соловьев высказался о неудачной попытке Гиркина попасть на войну
Скриншот: Dmitri / Twitter

Российский пропагандист Владимир Соловьев во время своего эфира негативно отозвался о бывшем главаре боевиков "ДНР" Игоре Гиркине (Стрелкове). Видео опубликовал основатель независимого проекта о войне в Украине WarTranslated Дмитрий Масинский в Twitter 14 декабря. Гиркин в ответ вызвал его на дебаты.

Соловьев заявил, что власти "развратили псевдопатритическую колонну", и высказался о поездке Гиркина на войну в Украине.

"Вот этот – поехал повоевать. Обосрался и вернулся. Это вообще удивительно! Ну если ты реально хотел воевать, ну иди к "вагнерам", Стрелков. С таким пафосом уехал, фотографии… Теперь выясняется, что на передовую не пустили. Ну к "вагнерам" бы записался, показал бы, чего реально стоишь. В чем проблема-то? Стратег хренов. Славянск просрал, откатился до Донецка, в Донецке его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться", – заявил Соловьев.

Гиркин ответил пропагандисту в Telegram, обозвав его "резиновым изделием №2". Он заявил, что готов на "любые публичные дебаты" с Соловьевым, проведенные на любой нейтральной площадке на любую тему, кроме личной жизни. Также Гиркин выдвинул условие, что дебаты должны проходить в прямом эфире и на них дополнительно должна вестись запись "нейтральными" операторами.

"Если же Владимир Рудольфович (известный своей нищетой) не способен организовать дебаты по причине нехватки ресурсов, то (при наличии его согласия) я организую площадку сам", – написал он.

В то же время Гиркин высказал уверенность, что Соловьев струсит и не согласится на дебаты.

Гиркин в октябре пытался попасть на войну в Украине, но не смог и обвинил в этом российские власти. По его словам, он прибыл на подконтрольную "ДНР" территорию 14 октября, где написал заявление с "просьбой о добровольной мобилизации" в "армию" боевиков.

"До меня (неофициально) довели информацию, что "несогласованное" зачисление в состав "НМ ДНР" вызвало недовольство "вышестоящего командования", но заверили, что этот вопрос "будет со временем решен", а пока я буду исполнять свои обязанности, формально состоя в должности рядового", – сообщил он.

В ноябре Гиркина отправили в город Сватово. Там он выяснил, что не состоит в должности в своем батальоне и вообще не числится в штате полка. По его мнению, все это произошло "под давлением сверху". 

Контекст:

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ему вменяются создание террористической группы или террористической организации, массовые беспорядки, террористический акт, захват государственных или общественных зданий или сооружений. Он находится под санкциями ЕС и США.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина одним из виновных в крушении рейса МН17. Он был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Соловьев работает на телеканале "Россия 1". 23 февраля Евросоюз ввел против него санкции. В заявлении ЕС было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". Евросоюз запретил ему въезд на свою территорию, а также заморозил активы. После этого власти Италии заявили о заморозке активов Соловьева на €8 млн, а YouTube заблокировал два его канала.

Украинское следствие объявило Соловьеву о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей. Его планируют объявить в международный розыск.

Теги: российская пропаганда, Игорь Гиркин, Владимир Соловьев, российская агрессия, война России против Украины
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