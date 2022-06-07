Суд в Нью-йорке выдал ордер на арест двух самолетов олигарха Абрамовича, они оба улетели из США – СМИ

Суд обвиняет олигарха в том, что он вывез их с территории страны без лицензии, которая требуется по санкционным правилам для бортов американского производства.
Представитель Министерства юстиции заявил агентству, что Boeing 787 Dreamliner стоимостью $350 млн и Gulfstream G650 ER стоимостью $60 млн не находятся под охраной в США, и чиновник отказался сообщить, знает ли правительство США их местонахождение.
По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на Федеральное бюро расследований США, Boeing с марта находится в Дубае (ОАЭ), Gulfstream – в Москве (Россия).
Вашингтон пытается оказать давление на бизнесменов, близких к президенту России Владимиру Путину, чтобы убедить Кремль прекратить войну в Украине, напоминает Reuters. Представитель Абрамовича, комментируя агентству выдачу ордера, сообщил, что олигарх отрицает наличие таких связей.
Boeing 787-8 Dreamliner, купленный Абрамовичем в декабре 2021 года, по данным российского Forbes, считался на тот момент самым дорогим частным самолетом в РФ.
Абрамович – один из богатейших российских бизнесменов. По оценке журнала Forbes, стоимость его активов составляет около $6,9 млрд (17-е место в рейтинге).
Он находится под санкциями Великобритании и Евросоюза как лицо, имеющее давние и прочные связи с российскими властями, с середины марта. Из-за санкций Абрамович вынужден был продать английский футбольный клуб "Челси", которым владел с 2003 года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на начальных этапах российского вторжения Абрамович участвовал в переговорах между Украиной и РФ в качестве посредника. СМИ сообщали, что в связи с этим украинский глава государства просил США пока не вводить ограничительные меры против россиянина.
В мае Абрамович оспорил санкции в отношении него, введенные Евросоюзом.