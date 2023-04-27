Суд приговорил к 15 годам тюрьмы супругов, которые передавали оккупантам данные об украинских военных на бахмутском направлении – СБУ

Их задержали в декабре 2022 года. В СБУ отметили, что мужчина ранее отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях террористической организации "ДНР".

"Летом прошлого года они дистанционно вышли на заместителя командира российского разведывательного батальона "Спарта", участвовавшего в боевых действиях на восточном фронте. В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины. По указанию агрессора они собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения сил обороны в прифронтовой линии. В первую очередь, они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск", – говорится в сообщении.

Для коммуникации они использовали закрытые чаты в мессенджерах.

Суд признал мужчину и женщину виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).