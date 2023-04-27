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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд в Норвегии приговорил бывшего наемника ЧВК "Вагнер" к 14 суткам ареста

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Андрей Медведев приговорен к 14 суткам тюрьмы за хулиганство и ношение оружия в общественном месте
Андрей Медведев приговорен к 14 суткам тюрьмы за хулиганство и ношение оружия в общественном месте
Скриншот: Гулагу-нет Официальный канал / YouTube

Бывший наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, ищущий убежища в Норвегии, приговорен судом в Осло к 14 суткам ареста за хулиганство и ношение пневматического оружия в общественном месте. Об этом 27 апреля сообщило агентство Associated Press.

Речь идет о февральском инциденте, когда Медведев подрался возле бара и сопротивлялся прибывшим на место происшествия полицейским.

Медведев в ходе судебного заседания признал вину в сопротивлении аресту и ношении пневтического оружия, однако отрицал, что ударил полицейских.

В итоге суд отклонил это обвинение. Адвокат бывшего наемника Брюньульф Риснес добавил, что это было самым серьезным из предъявленных обвинений.

Контекст:

Медведев – командир казненного кувалдой наемника-вагнеровца Евгения Нужнина.

Он покинул боевые позиции ЧВК "Вагнер" сразу после окончания четырехмесячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года, став за эти месяцы, как сообщила российской правозащитной организации Gulagu.net, очевидцем и свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В январе 2023 года Медведев бежал в Норвегию и попросил политического убежища.

С того момента экс-вагнеровец уже несколько раз попадал в поле зрения полиции. Так, 23 января Медведева задержали из-за "несогласия" по поводу мер, предпринятых для обеспечения его безопасности. Риснес заявлял, что предпринятые меры безопасности – "очень строгие", что повлекло за собой "трения".

В ночь на 22 февраля россиянина задержали после пьяной драки в баре в Осло.

В апреле Медведева задержали в Швеции, куда он поехал якобы за сигаретами. При этом как просителю убежища ему запрещено покидать Норвегию.

Теги: Норвегия, полиция, арест, война России против Украины, ЧВК Вагнер
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