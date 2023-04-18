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ВОЙНА В УКРАИНЕ

При лечении раненых из Украины европейские врачи все чаще сталкиваются с "супербактериями", устойчивыми к антибиотикам – СМИ

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Резистентность инфекций у раненых из Украины сильно осложняет их лечение
Резистентность инфекций у раненых из Украины сильно осложняет их лечение
Фото: ЕРА

Инфицирование бактериями, устойчивыми к большинству лекарств, представляют собой "огромную проблему" в лечении раненых из Украины, которые находятся в европейских больницах. Об этом 18 апреля пишет профильное издание Medical Press.

По данным издания, устойчивые к антибиотикам штаммы фиксировались в Украине и до полномасштабного вторжения. Исследователи предупреждают, что война, которая принесла больное количество ранений и травм среди военных и гражданского населения, может усугубить ситуацию.

"Согласно новому исследованию, из 47 раненых, эвакуированных из Украины в берлинскую университетскую больницу Charite для лечения в прошлом году, у 14 были травмы, инфицированные полирезистентными бактериями. В это число входят трое детей и один военнослужащий, шесть из которых получили огнестрельные ранения, а остальные восемь получили ранения в результате разрывов бомб или гранат", – говорится в статье.

Специалист по инфекционным заболеваниям Андрей Трампус сообщил журналистам, что сочетание "сложных, ужасных" ран и инфекций, вызванных супербактериями, создало "самую сложную ситуацию", с которой он столкнулся за 25 лет работы врачом.

По его словам, устойчивые к лекарствам бактерии уже были "повсюду" в Украине еще до войны, добавив, что это, вероятно, связано с использованием антибиотиков у животных. Но добавление тяжелых открытых ран, которые не лечили быстро во время войны, усугубило ситуацию.

Он рассказал, что немецкие врачи использовала несколько инновационных способов лечения инфекций, в том числе введение антибиотиков непосредственно в рану во время операции, а также использование бактериофагов, которые представляют собой вирусы, нацеленные только на бактерии.

Medical Press. пишет, что устойчивость к противомикробным препаратам (УПП), вызванная массовым применением антибиотиков у людей и животных, уже получила в научных кругах название "тихая пандемия". По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году супербактерии убили 1,27 миллиона человек, и к 2050 году их ежегодное число может возрасти до 10 млн.

Теги: Германия, медицина, Шарите, раненые, лечение, война России против Украины, бактерии, антибиотики
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