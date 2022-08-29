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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Технологические гиганты Dell, Logitech и Ericsson покидают российский рынок

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С начала российского вторжения в Украину из РФ ушли сотни иностранных компаний
С начала российского вторжения в Украину из РФ ушли сотни иностранных компаний
Фото: ЕРА

Крупные технологические компании Dell, Logitech и Ericsson покидают российский рынок в связи с агрессией РФ против Украины.

О намерении швейцарской Logitech уйти из РФ и уволить сотрудников 26 августа сообщило российское издание CNews, ссылаясь на источники на рынке. Собеседники издания утверждают, что некоторые сотрудники были переведены в Казахстан, оставшиеся сотрудники российского офиса будут уволены 31 августа.

27 августа представитель американской IT-корпорации Dell Technologies заявил агентству Reuters, что компания решила прекратить все операции в РФ. В середине августа Dell, являющаяся одним из главных поставщиков серверов в Россию, закрыла офисы на территории РФ.

29 августа о прекращении бизнес-деятельности в России объявил шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, пишет Reuters. Компания заявила, что завершит операции в течение нескольких месяцев, после того как выполнит текущие обязательства перед клиентами.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.

Теги: Россия, Украина, санкции, война России против Украины, вторжение России в Украину
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