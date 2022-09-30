Тищенко: Настало время Евросоюза ввести санкии против путинского газового олигарха Макарова

Николай Тищенко: Добываемые его компаниями углеводороды используются для энергетического шантажа Европы. Он платит миллиарды в российский бюджет Фото: Николай Тищенко / Facebook

"Остановим газовый шантаж! Украине нужны новые европейские санкции против спонсоров российского терроризма! Министерство юстиции Великобритании ввело санкции против известного путинского газового олигарха Игоря Макарова. Ранее санкции против Макарова были введены США, Канадой и Австралией. Настало время Евросоюза!" – написал Тищенко.

Он утверждает, что Макаров – многолетний участник украинских коррупционных газовых схем.

"Его легендарная кампания "Итера" (сейчас переименована в "Арети") десятилетиями зарабатывает на газовом посредничестве между Туркменистаном, РФ и Украиной. Еще со времен [бывшего главы "Нафтогазу України" Игоря] Бакая Макаров успешно коррумпирует руководителей нашего "Нафтогазу". Есть вопросы и к [нынешнему главе НАК Юрию] Витренко, который готовится к позорному увольнению. Обращаюсь к чиновникам европейских институций: Макаров является одним из ключевых спонсоров российской военной агрессии против Украины. Добываемые его компаниями углеводороды используются для энергетического шантажа Европы. Он платит миллиарды в российский бюджет, которые используются для финансирования российского терроризма. Давайте остановим это. Нужны европейские санкции против Макарова", – написал политик.

Нардеп заявил, что в ответ на ядерный шантаж Украина идет демократическим путем и требует новых санкций.