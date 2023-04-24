"Траур, умер во сне от сердечного приступа". Буданов смоделировал, как россиянам могут сообщить о свержении Путина

В российской верхушке обсуждаются сценарии отстранения Путина от власти, но пока на этот шаг никто не решился, говорит Буданов Фото: kremlin.ru

В возможный народный бунт в РФ из-за проигрыша войны глава ГУР МО не верит, отметив, что роспропаганда любой ее результат представит как победу России и народ успокоится. В то же время он допустил бунт против Путина именно со стороны так называемых российских элит.

"Варианты трансфера власти они рассматривали и уже больше года рассматривают, но не могут никак к этому прийти. Может ли "дворцовый" мятеж быть? Может. Но вы его не увидите. Максимум – скажут, что кто-то погиб от сердечного приступа, а кого-то арестовали, потому что он оказался агентом английской разведки, как это было в 30-е годы? Это все уже было [в истории]", – подчеркнул Буданов.

Мятеж против Путина, если он состоится, российскому народу будет преподнесен по-другому, считает он.

"Давайте просто смоделируем с вами события. К примеру, появится сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все – "Король умер. Да здравствует король!" – допустил глава ГУР МО.

По его информации, военно-политические элиты России уже проговаривают кандидатуры преемника Путина. Буданов отметил, что существует несколько кандидатур, назвать конкретные фамилии разведчик отказался.