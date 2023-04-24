"Траур, умер во сне от сердечного приступа". Буданов смоделировал, как россиянам могут сообщить о свержении Путина

В возможный народный бунт в РФ из-за проигрыша войны глава ГУР МО не верит, отметив, что роспропаганда любой ее результат представит как победу России и народ успокоится. В то же время он допустил бунт против Путина именно со стороны так называемых российских элит.
"Варианты трансфера власти они рассматривали и уже больше года рассматривают, но не могут никак к этому прийти. Может ли "дворцовый" мятеж быть? Может. Но вы его не увидите. Максимум – скажут, что кто-то погиб от сердечного приступа, а кого-то арестовали, потому что он оказался агентом английской разведки, как это было в 30-е годы? Это все уже было [в истории]", – подчеркнул Буданов.
Мятеж против Путина, если он состоится, российскому народу будет преподнесен по-другому, считает он.
"Давайте просто смоделируем с вами события. К примеру, появится сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все – "Король умер. Да здравствует король!" – допустил глава ГУР МО.
По его информации, военно-политические элиты России уже проговаривают кандидатуры преемника Путина. Буданов отметил, что существует несколько кандидатур, назвать конкретные фамилии разведчик отказался.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называют секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.