"У этих п...доров есть все". Оккупант рассказал о снабжении украинских и российских войск – перехват ГУР

"Сейчас уже почти месяц контракта, будем надеяться, что можно будет раньше уйти. Я там буду смотреть, слушать, узнавать. Если можно будет за месяц, то вообще будет хорошо, уйду раньше. Потому что сейчас зима, холода, снабжение х...евое. Мы вчера разговаривали с ЧВК, это военные наемники. Они говорят, даже в Сирии было п...зже, чем тут. Говорит, не было такого, а здесь, говорит, ужас что творится", – рассказал он.

Оккупант говорит, что не хватает боеприпасов, в частности нет бронебойных патронов.

"Обычные патроны вон все валяются, выкидывают на х...й – не надо, толку от них", – говорит он.

Оккупант рассказывает, что по большей части их забрасывают минами.

"Сегодня я ох...ел: остановились – воды надо было с одной позиции взять залить. Остановились — ...б твою мать, 50 метров сзади – прилет мины. Думаю, ну, может попытка корректировщиков. Потом справа параллельно нам еще один. Я говорю: это по нам, съ...бываем. А "птички" никакой не было. Откуда увидели – х...й знает. Если только со спутника. У этих п...доров есть все. У них квадрокоптеров этих – п...зда. А у нас один, и все. И то на той неделе ...бнулся, найти не могли. Вот такое снабжение", – рассказал он.

По словам оккупанта, гуманитарная помощь, которую им собирают, в том числе медикаменты и одежда, до пехоты не доходит.