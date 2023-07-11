У российского дизайнера Лебедева конфисковали две квартиры в центре Киева

"ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов рашистского блогера и пропагандиста Артемия Лебедева", – написала она.
Богатых уточнила, что ВАКС решил взыскать в доход государства две квартиры Лебедева в центре Киева площадью 138 м² и 193 м².
Как выяснило издание Zaxid.net, меньшая из квартир расположена на улице Ярославов Вал, большая – на улице Саксаганского. Первую квартиру, по данным издания, российский пропагандист записал на себя, вторую – на своего приятеля-программиста за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину. Стоимость квартир не уточняется.
Отмечается, что Лебедев имеет право подать апелляционную жалобу. В случае ее неподачи (или отклонения) конфискация будет реализована после окончательного решения апелляционной палаты ВАКС.
В список подсанкционных лиц попал российский дизайнер и блогер Артемий
Лебедев попал под украинские санкции до полномасштабного вторжения РФ в Украину, в январе 2022 года. До этого блогер незаконно посещал временно оккупированные Россией часть Донбасса и Крым. С 2017 года ему запрещен въезд в Украину за деятельность, "направленную на нанесение вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности".
В марте 2023 года, задокументировав преступную деятельность блогера, СБУ сообщила Лебедеву о подозрении в оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификации ее участников.
По данным украинской спецслужбы, Лебедев снял на территории временно захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС (незаконно попав туда) "заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта", а затем распространил его через свою аудиторию в соцсетях.