У российского дизайнера Лебедева конфисковали две квартиры в центре Киева

"ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов рашистского блогера и пропагандиста Артемия Лебедева", – написала она.

Богатых уточнила, что ВАКС решил взыскать в доход государства две квартиры Лебедева в центре Киева площадью 138 м² и 193 м².

Как выяснило издание Zaxid.net, меньшая из квартир расположена на улице Ярославов Вал, большая – на улице Саксаганского. Первую квартиру, по данным издания, российский пропагандист записал на себя, вторую – на своего приятеля-программиста за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину. Стоимость квартир не уточняется.

Отмечается, что Лебедев имеет право подать апелляционную жалобу. В случае ее неподачи (или отклонения) конфискация будет реализована после окончательного решения апелляционной палаты ВАКС.