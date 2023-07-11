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У российского дизайнера Лебедева конфисковали две квартиры в центре Киева

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Лебедев лишился двух квартир в Киеве
Лебедев лишился двух квартир в Киеве
Фото: temalebedev / Instagram

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 10 июля конфисковал две квартиры в Киеве, которые принадлежали находящемуся под украинскими санкциями российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву. Об этом 10 июля в Facebook сообщила глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Ирина Богатых.

"ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов рашистского блогера и пропагандиста Артемия Лебедева", – написала она.

Богатых уточнила, что ВАКС решил взыскать в доход государства две квартиры Лебедева в центре Киева площадью 138 м² и 193 м².

https://www.facebook.com/inna.bogatykh/posts/pfbid0GBCVrVweBrmTYMgG4LFy2N9Nyo65rvxACVYvbXjNxuMYi4sx7QBsqUMSJcqwAvbFl

Как выяснило издание Zaxid.net, меньшая из квартир расположена на улице Ярославов Вал, большая – на улице Саксаганского. Первую квартиру, по данным издания, российский пропагандист записал на себя, вторую – на своего приятеля-программиста за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину. Стоимость квартир не уточняется.

Отмечается, что Лебедев имеет право подать апелляционную жалобу. В случае ее неподачи (или отклонения) конфискация будет реализована после окончательного решения апелляционной палаты ВАКС.

Контекст:

В список подсанкционных лиц попал российский дизайнер и блогер Артемий

Лебедев попал под украинские санкции до полномасштабного вторжения РФ в Украину, в январе 2022 года. До этого блогер незаконно посещал временно оккупированные Россией часть Донбасса и Крым. С 2017 года ему запрещен въезд в Украину за деятельность, "направленную на нанесение вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности".

В марте 2023 года, задокументировав преступную деятельность блогера, СБУ сообщила Лебедеву о подозрении в оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификации ее участников.

По данным украинской спецслужбы, Лебедев снял на территории временно захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС (незаконно попав туда) "заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта", а затем распространил его через свою аудиторию в соцсетях.

Теги: санкции, Министерство юстиции, Минюст, Артемий Лебедев, конфискация, ВАКС
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