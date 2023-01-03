Украина объявила о подозрении двум представителям высшего военного командования России

Одним из них является командующий дальней авиации воздушно-космических сил из РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. Вторым – бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов.
Обоим объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Это первые подозрения, которые объявляет Украина за обстрелы гражданских объектов.
Следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов. Именно по его приказу российские захватчики совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, говорится в сообщении СБУ.
Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.
Осипов, по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа этого года отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам. Вражеские атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами "3М14-Калибр" с российских боевых кораблей.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Россия регулярно обстреливает гражданские объекты Украины – от жилых домов до объектов критической инфраструктуры.