Украина объявила о подозрении двум представителям высшего военного командования России

Российское командование отдает приказы бить по гражданским объектам в Украине, отметили в СБУ EPA

Одним из них является командующий дальней авиации воздушно-космических сил из РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. Вторым – бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов.

Обоим объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Это первые подозрения, которые объявляет Украина за обстрелы гражданских объектов.

Следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов. Именно по его приказу российские захватчики совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, говорится в сообщении СБУ.

Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.

Осипов, по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа этого года отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам. Вражеские атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами "3М14-Калибр" с российских боевых кораблей.