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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина планирует протянуть еще одну линию электропередач из ЕС

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Линия может включать Ровенскую АЭС, которая находится близко к границе ЕС Котин
Линия может включать Ровенскую АЭС, которая находится близко к границе ЕС – Котин
Фото: uatom.org

Украина обсуждает строительство линии электропередач между Ровенской атомной электростанцией (РАЭС) и польским Хельмом, чтобы увеличить пропускную способность линий в Европейский союз. Об этом президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил 4 апреля в комментарии "Укринформу".

По его словам, линия РАЭС – одна из мощнейших в стране, она включает четыре энергоблока с генерирующей мощностью 2835 МВт. Поскольку она находится на северо-западе Украины, к ней можно протянуть линию из Евросоюза. Котин сообщил, что уже есть источник финансирования проекта.

"Нашелся инвестор – это польская компания ORLEN, предложившая строительство такой линии на некоторых условиях. Но этот вопрос сейчас обсуждается, в том числе и с участием Министерства энергетики, НАЭК "Энергоатом", НЭК "Укрэнерго". Это будет проект, который позволит нам увеличить пропускную способность линий в Европейский союз", – заявил он.

Президент "Энергоатома" предупредил, что идея линии ЕС – РАЭС сейчас только рассматривается, наравне с другими предложениями.

"Есть очень много проектов, которые направлены на то, чтобы увеличить количество этих интерконнекторов между Украиной и ЕС. Один из них – линия между Хмельницкой АЭС и польским городом Жешув, которая 30 лет не работала", – добавил Котин.

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Министерстве энергетики Украины. 

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеЗа 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дроновИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

28 февраля 2023 года министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.

Теги: электроэнергия, электроснабжение, Энергоатом, Ровенская АЭС, Евросоюз, энергосистема, Петр Котин
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