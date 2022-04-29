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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила грант от Всемирного банка на €88,5 млн

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Грант направят на социальные и гуманитарные расходы, отметили в Минфине
Грант направят на социальные и гуманитарные расходы, отметили в Минфине
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

29 апреля в общий фонд государственного бюджета Украины поступил грант в размере €88,5 млн от Всемирного банка. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Эти средства предоставлены Всемирным банком на безвозвратной основе из Целевого фонда доноров в рамках программы второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины", – отметили в сообщении.

Грант будет направлен на социальные и гуманитарные расходы, а также на здравоохранение и поддержку переселенцев из зоны активных боевых действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/355041529992417

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд. В первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. По его словам, правительство планирует отстроить инфраструктуру за один-два года.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля поставил задачу своей команде подготовить план послевоенного восстановления Украины.

Теги: Украина, экономика, бюджет, переселенцы, война России против Украины, финансы, гранты, инфраструктура, здравоохранение
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