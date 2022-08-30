Украинцы строят американские РСЗО из дерева, чтобы обмануть россиян – The Washington Post

Собеседники издания отмечают, что из-за качества оптики на беспилотниках россияне не могут отличить деревянные РСЗО от настоящей артиллерийской батареи, поэтому оккупанты тратят на их уничтожение дорогостоящие крылатые ракеты большой дальности.

Украинский чиновник заявил, что за несколько недель россияне потратили на фальшивые РСЗО не менее 10 крылатых ракет типа "Калибр".

WP отмечает, что уничтожение деревянных копий РСЗО может частично объяснить заявления россиян о том, что они уничтожили большое количество западной военной техники. По словам одного из дипломатов США, россияне уже заявили об уничтожении большего количества HIMARS, чем было отправлено в Украину.