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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы строят американские РСЗО из дерева, чтобы обмануть россиян – The Washington Post

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Украинские военные заставляют россиян тратить ракеты на фейковые цели, пишет WP
Украинские военные заставляют россиян тратить ракеты на фейковые цели, пишет WP
Фото: EPA

Украинские военные создают ложные цели, похожие на американские реактивные системы залпового огня, чтобы ввести в заблуждение российские оккупационные войска. Об этом пишет The Washington Post 30 августа со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Собеседники издания отмечают, что из-за качества оптики на беспилотниках россияне не могут отличить деревянные РСЗО от настоящей артиллерийской батареи, поэтому оккупанты тратят на их уничтожение дорогостоящие крылатые ракеты большой дальности.

Украинский чиновник заявил, что за несколько недель россияне потратили на фальшивые РСЗО не менее 10 крылатых ракет типа "Калибр".

WP отмечает, что уничтожение деревянных копий РСЗО может частично объяснить заявления россиян о том, что они уничтожили большое количество западной военной техники. По словам одного из дипломатов США, россияне уже заявили об уничтожении большего количества HIMARS, чем было отправлено в Украину.

Контекст:

США и другие западные союзники поставляют в Украину РСЗО HIMARS и M270 с июня этого года.

Представители российских оккупационных войск несколько раз заявляли о якобы уничтожении части поставленных западными странами в Украину РСЗО.

Минобороны Украины эти утверждения отвергает. 26 августа ведомство заявило, что в настоящее время на вооружении ВСУ находится более 20 единиц РСЗО западного образца – HIMARS, M270 и MARS, и все они остаются в строю.

Теги: Украина, РСЗО, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, HIMARS
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