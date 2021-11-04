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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская разведка прогнозирует наращивание российских войск у границы зимой – замглавы Минобороны

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Маляр утверждает, что ситуация с российскими войсками на украинской границе под контролем Минобороны Украины
Маляр утверждает, что ситуация с российскими войсками на украинской границе под контролем Минобороны Украины
Фото: Ганна Маляр / Facebook

По данным разведки, Россия планирует наращивание войск у границ Украины в декабре или январе. Об этом заявила 3 ноября замминистра обороны Анна Маляр в программе "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".

По ее словам, Россия постоянно дислоцирует у границ Украины и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях около 90 тыс. солдат, но уже зимой, по данным разведки, планирует увеличить количество военного контингента на границе.

"Ситуация контролируется и на данный момент это не та ситуация, когда нужно бить в набат. Но в любой момент риск существует, мы живем в состоянии войны. Разведка отслеживает движение этих сил", – сказала Маляр.

Она отметила, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи границы с Украиной вооруженные силы РФ проводили целую серию широкомасштабных командно-штабных учений.

"Движение это связано с тем, что определенное время вооружение и техника хранились в определенном месте. Поэтому украинцам не следует волноваться – ситуация под контролем", – заявила замглавы Минобороны.

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

ГУР Министерства обороны Украины сообщило 1 ноября, что не зафиксировало дополнительного перебрасывания российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что отвод российских войск от границы был "символическим" и угроза остается. Он также обратил внимание на то, что российские военные на учениях отрабатывали не оборонительные, а наступательные действия.

В сентябре Россия и Беларусь провели на территории обеих стран масштабные учения "Запад 2021". На них отрабатывали сценарий "развязывания агрессии против Союзного государства". В учениях принимали участие около 200 тыс. человек, было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Официально учения завершились 16 сентября, но массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление, не было, отмечал в конце месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Россия под видом учений каждый год увеличивает число личного состава и военной техники вдоль государственной границы с Украиной, считает заместитель командующего Объединенными силами полковник Анатолий Шевченко.

Теги: военные, граница, разведка, Минобороны, Анна Маляр, война в Украине, война на Донбассе, ГУР Минобороны Украины, границы, российские военные
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