Украинская разведка прогнозирует наращивание российских войск у границы зимой – замглавы Минобороны

Маляр утверждает, что ситуация с российскими войсками на украинской границе под контролем Минобороны Украины Фото: Ганна Маляр / Facebook

По ее словам, Россия постоянно дислоцирует у границ Украины и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях около 90 тыс. солдат, но уже зимой, по данным разведки, планирует увеличить количество военного контингента на границе.

"Ситуация контролируется и на данный момент это не та ситуация, когда нужно бить в набат. Но в любой момент риск существует, мы живем в состоянии войны. Разведка отслеживает движение этих сил", – сказала Маляр.

Она отметила, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи границы с Украиной вооруженные силы РФ проводили целую серию широкомасштабных командно-штабных учений.

"Движение это связано с тем, что определенное время вооружение и техника хранились в определенном месте. Поэтому украинцам не следует волноваться – ситуация под контролем", – заявила замглавы Минобороны.

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

ГУР Министерства обороны Украины сообщило 1 ноября, что не зафиксировало дополнительного перебрасывания российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.