ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские разведчики успешно освоили американский вертолет Black Hawk. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Украинские военные научились управлять "Черным ястребом"
Украинские военные научились управлять "Черным ястребом"
Фото: gur.gov.ua

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уже овладели и используют в боевых действиях легендарный американский вертолет Black Hawk ("Черный ястреб"). Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Telegram 16 апреля.

Сообщается, что на днях на одном из направлений фронта состоялись очередные тренировки спецподразделений ГУР МО по взаимодействию с многоцелевым вертолетом Black Hawk. Спецназовцы отработали десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию, высадку с десантных тросов, а также ночные полеты.

Бойцы и пилоты вертолета отмечают, что он значительно опережает советские аналоги Ми-8 и Ми-24 практически по всем характеристикам. По словам бортинженера, вертолет поражает своей надежностью, легкостью в эксплуатации и боевой живучестью. Он отметил, что украинские экипажи освоили Black Hawk чрезвычайно быстро.

"Имея опыт эксплуатации Ми-8 и Ми-24, на "Черном ястребе" мы улетели в первый день, как его получили. Просто сели и выполнили перелет", – рассказал он.

По словам бойцов, Black Hawk гораздо маневреннее Ми-8, значительно лучше в управляемости, выигрывает по скорости горизонтального полета. Вертолет способен находиться в полете непрерывно около трех часов, с легкостью может преодолеть расстояние более 600 км.

"За последний год уровень наших пилотов колоссально вырос. Украина с легкостью может принять около сотни многоцелевых вертолетов типа Black Hawk, около 50 ударных вертолетов типа Apache, а также около 40–60 грузовых вертолетов типа Chinook. Такое количество мы могли бы принять с минимальным временем на обучение наших пилотов", – сказал первый пилот вертолета с позывным "Маэстро". По его словам, этот Black Hawk уже активно участвует в боевых действиях, в том числе на территории, занятой российскими оккупантами.

ГУР опубликовало в YouTube видео с тренировки бойцов на Black Hawk.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube

Канал ABC News сообщил в сюжете от 14 апреля, что такой вертолет пока в Украине один, хотя украинские военные хотели бы получить больше. По данным канала, пока США не дают разрешение на его продажу. Black Hawk для спецназовцев приобрели у частного продавца, собрав на него $6 млн, говорится в сюжете.

Контекст:

Вертолет Black Hawk предназначен для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами типа Hellfire, а также предназначен для поддержки пехоты и перевозки различных грузов. Для выгрузки группы из 12 бойцов и эвакуации другой с поля боя вертолета требуется три-четыре секунды, сообщили в ГУР.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военная техника, вертолет, спецназ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
20-летняя теннисистка Костюк обручилась и показала своего жениха. Фото
20-летняя теннисистка Костюк обручилась и показала своего жениха. Фото
Галина ГРИШИНА
Каменских призналась, что недовольна сейчас своей фигурой. Артистка рассказала, как теперь к ней относится муж
Каменских призналась, что недовольна сейчас своей фигурой. Артистка рассказала, как теперь к ней относится муж
Галина ГРИШИНА
Из отстрелянных гильз создали тематические пасхальные писанки. Чтобы стать обладателем одной из них, необходимо задонатить на дроны для ВСУ
Из отстрелянных гильз создали тематические пасхальные писанки. Чтобы стать обладателем одной из них, необходимо задонатить на дроны для ВСУ
Галина ГРИШИНА
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Галина ГРИШИНА
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Галина ГРИШИНА
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
Галина ГРИШИНА
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Галина ГРИШИНА
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Галина ГРИШИНА
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Галина ГРИШИНА
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
Галина ГРИШИНА
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви (169036)
2
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов (120207)
3
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру (74040)
4
Как не нужно садить картофель. Эксперт назвал пять ошибок, из-за которых можно остаться без урожая (65626)
5
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (58265)
6
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после (43569)
7
"Засыплет ягодами". Садовод рассказал, чем в апреле подкармливать малину для хорошего урожая и нового прироста (41958)
8
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (40575)
 
 
 
 