Украинские разведчики успешно освоили американский вертолет Black Hawk. Видео

Сообщается, что на днях на одном из направлений фронта состоялись очередные тренировки спецподразделений ГУР МО по взаимодействию с многоцелевым вертолетом Black Hawk. Спецназовцы отработали десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию, высадку с десантных тросов, а также ночные полеты.

Бойцы и пилоты вертолета отмечают, что он значительно опережает советские аналоги Ми-8 и Ми-24 практически по всем характеристикам. По словам бортинженера, вертолет поражает своей надежностью, легкостью в эксплуатации и боевой живучестью. Он отметил, что украинские экипажи освоили Black Hawk чрезвычайно быстро.

"Имея опыт эксплуатации Ми-8 и Ми-24, на "Черном ястребе" мы улетели в первый день, как его получили. Просто сели и выполнили перелет", – рассказал он.

По словам бойцов, Black Hawk гораздо маневреннее Ми-8, значительно лучше в управляемости, выигрывает по скорости горизонтального полета. Вертолет способен находиться в полете непрерывно около трех часов, с легкостью может преодолеть расстояние более 600 км.

"За последний год уровень наших пилотов колоссально вырос. Украина с легкостью может принять около сотни многоцелевых вертолетов типа Black Hawk, около 50 ударных вертолетов типа Apache, а также около 40–60 грузовых вертолетов типа Chinook. Такое количество мы могли бы принять с минимальным временем на обучение наших пилотов", – сказал первый пилот вертолета с позывным "Маэстро". По его словам, этот Black Hawk уже активно участвует в боевых действиях, в том числе на территории, занятой российскими оккупантами.

ГУР опубликовало в YouTube видео с тренировки бойцов на Black Hawk.

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Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube

Канал ABC News сообщил в сюжете от 14 апреля, что такой вертолет пока в Украине один, хотя украинские военные хотели бы получить больше. По данным канала, пока США не дают разрешение на его продажу. Black Hawk для спецназовцев приобрели у частного продавца, собрав на него $6 млн, говорится в сюжете.