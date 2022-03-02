Украинские военные сбили два российских истребителя Су-35С

"Ночью 1 марта в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ и парой российских Су-35С. В результате воздушного боя оба самолета оккупантов были уничтожены! Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и управляемые зенитные ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр", – говорится в сообщении.

В результате боя Воздушные силы ВСУ потеряли один МиГ-29. Пилота ищут.

"Пока враг преобладает в количестве и качестве авиатехники и вооружения, но не в мастерстве. Воздушные силы делают все возможное, чтобы очистить украинское небо от враждебного присутствия. Брошенная колонна вражеской техники в полосе ответственности одной из украинских бригад послужит украинским воинам. Оккупанты уже не ждут, когда их поджарят, и дезертируют, оставляя в наше распоряжение вооружение и технику "самой сильной армии в мире", – сообщили в командовании.