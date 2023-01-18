"Укрнафту" национализировали за отказ передать нефтепродукты армии – Офис президента

Шурма: Все абсолютно прозрачно и не надо спекулировать на законе о военном положении Фото: Ростислав Шурма / Facebook

По его словам, в случае с изъятием нефтяной компании она отказала в поставках нефтепродуктов украинской армии, в случае моторостроительной компании – это предприятие поставляло двигатели стране-агрессору.

"Единственная причина, почему был применен закон о военном положении в отношении отдельных компаний, – огромный риск для национальной безопасности. Все абсолютно прозрачно и не надо спекулировать на законе о военном положении: он будет применяться только в случаях риска национальной безопасности. И будет применяться немедленно", – подчеркнул Шурма.

Замглавы ОП добавил, что завод по строительству грузовиков, который также был передан государству, в течение 10 лет либо не производил военных грузовиков, либо производил их в объеме нескольких десятков, тогда как украинская армия – это 40 тыс. грузовиков.

В своем выступлении замглавы ОП не произнес конкретных названий компаний. Однако 7 ноября стало известно, что властями было принято решение о принудительном отчуждении в собственность Украины акций пяти компаний: "Укрнафти", "Укртатнафти", "Мотор Січі", "АвтоКрАЗа" и "Запорожтрансформатора".