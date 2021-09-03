Умер украинский военный, который из-за врачебной ошибки семь лет провел в коме – Бутусов

Петраковский получил ранение в голову 20 июля 2014-го. Как говорит Бутусов, ранение не было тяжелым – 26-летний военный в стабильном состоянии был доставлен в госпиталь.

"Однако врачи совершили грубейшую ошибку – неправильно вставили трубку искусственной вентиляции легких, и вскоре после начала операции Петраковский на хирургическом столе задохнулся, сердце остановилось. Пока его реанимировали, офицер впал в кому", – пишет журналист.

По его словам, чтобы скрыть следы халатности, руководство Харьковского военного госпиталя менее чем через сутки после остановки сердца переправило впавшего в кому пациента во Львовский военный госпиталь.

Бутусов отметил, что согласно официальному расследованию инцидента, проведенное во Львове лечение было "безграмотным, необоснованным, потенциально опасным для восстановления когнитивных функций".

"Ложь сделала невозможным спасение Александра Петраковского. Самое ценное время для вывода из комы было утрачено, вместо экстренной терапии Петраковский более 40 суток находился во Львове, и только потом его удалось вывезти в Израиль. Было уже поздно. К сожалению, за все эти семь лет Александр Петраковский из комы так и не вышел", – сообщил журналист.