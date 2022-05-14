В Беларуси проводят разминирование в бывших местах базирования российских войск – Генштаб ВСУ

"На территории Гомельской области республики Беларусь фиксируется проведение работ по разминированию местности в районах бывшего базирования подразделений Российской Федерации", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что на волынском, полесском и северском направлениях "обстановка изменений не претерпела, противник активных действий не проводил".

Украинские военные подчеркивают, что осталась угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)