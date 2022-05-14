В Беларуси проводят разминирование в бывших местах базирования российских войск – Генштаб ВСУ

"На территории Гомельской области республики Беларусь фиксируется проведение работ по разминированию местности в районах бывшего базирования подразделений Российской Федерации", – сказано в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что на волынском, полесском и северском направлениях "обстановка изменений не претерпела, противник активных действий не проводил".
Украинские военные подчеркивают, что осталась угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и силами территориальной обороны.
В начале апреля украинские регионы, в которые попали оккупанты из России, были освобождены, часть россиян ушли на белорусскую территорию.