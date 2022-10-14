В Беларуси ввели режим контртеррористической операции

В Беларуси говорят о возможности "провокаций" со стороны соседей и ввели режим контртеррористической операции Фото: EPA

"Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны (речь о считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко. – "ГОРДОН") провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", – сказал Макей.

Ранее официально о введении режима контртеррористической операции в РБ не сообщалось. Дату введения этого режима Макей не назвал.