В России горит склад боеприпасов, эвакуируют жителей двух сел в Белгородской области

По его данным, пострадавших и жертв нет, но в округе проводится эвакуация.

"Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоте на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Местные пользователи социальных сетей публикуют видео с места пожара. На них видны детонирующие снаряды и слышны взрывы.