В России горит склад боеприпасов, эвакуируют жителей двух сел в Белгородской области

По его данным, пострадавших и жертв нет, но в округе проводится эвакуация.
"Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоте на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Местные пользователи социальных сетей публикуют видео с места пожара. На них видны детонирующие снаряды и слышны взрывы.
Российские власти неоднократно заявляли о якобы обстрелах территории Белгородской и Курской областей со стороны Украины. Подтверждений этому не было.
В частности, ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявлял губернатор области Вячеслав Гладков. По информации "РИА Новости", погибло пять человек. При этом на многоэтажке в Белгороде нашли фрагменты российской ракеты.
О серии взрывов ночью сообщали тогда и жители российского Курска. Губернатор области Роман Старовойт заявлял о сбитых "украинских беспилотниках".