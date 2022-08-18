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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России горит склад боеприпасов, эвакуируют жителей двух сел в Белгородской области

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Местные жители сообщают о детонирующих снарядах
Местные жители сообщают о детонирующих снарядах
Фото: Белгород №1 / Telegram

В селе Тимоново Белгородской области (Россия) горит склад боеприпасов. Об этом в Telegram сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его данным, пострадавших и жертв нет, но в округе проводится эвакуация.

"Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоте на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", –  говорится в сообщении.

Местные пользователи социальных сетей публикуют видео с места пожара. На них видны детонирующие снаряды и слышны взрывы. 

Контекст:

Российские власти неоднократно заявляли о якобы обстрелах территории Белгородской и Курской областей со стороны Украины. Подтверждений этому не было.

В частности, ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявлял губернатор области Вячеслав Гладков. По информации "РИА Новости", погибло пять человек. При этом на многоэтажке в Белгороде нашли фрагменты российской ракеты.

О серии взрывов ночью сообщали тогда и жители российского Курска. Губернатор области Роман Старовойт заявлял о сбитых "украинских беспилотниках".

Теги: Россия, пожар, боеприпасы, Белгородская область, война России против Украины, взрывы
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