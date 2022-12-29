В Брянской области РФ произошли взрывы. Власти заявили о работе ПВО, СМИ – о повреждении ЗРК С-300

Российские власти и СМИ пишут разные данные о взрывах в Брянске Фото: Mash / Telegram

По словам губернатора, в Клинцевском районе якобы сбиты беспилотники, разрушений и пострадавших нет.

В то же время канал Mash сообщает, что зенитно-ракетный комплекс С-300 якобы сбил несколько ракет HIMARS. Канал заявляет, что две боеголовки упали в промзону, предварительно, пострадавших нет.

Также Mash заявляет о сбитом якобы украинском дроне в Унече Брянской области. Обломки беспилотника упали на автомобиль в промзоне, предварительно, есть раненый, пишет канал.

Канал ASTRA сообщает, что в Унечском районе Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300. По данным источников канала, беспилотники сбросили взрывные устройства по позициям МО РФ.