В Брянской области РФ произошли взрывы. Власти заявили о работе ПВО, СМИ – о повреждении ЗРК С-300

По словам губернатора, в Клинцевском районе якобы сбиты беспилотники, разрушений и пострадавших нет.
В то же время канал Mash сообщает, что зенитно-ракетный комплекс С-300 якобы сбил несколько ракет HIMARS. Канал заявляет, что две боеголовки упали в промзону, предварительно, пострадавших нет.
Также Mash заявляет о сбитом якобы украинском дроне в Унече Брянской области. Обломки беспилотника упали на автомобиль в промзоне, предварительно, есть раненый, пишет канал.
Канал ASTRA сообщает, что в Унечском районе Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300. По данным источников канала, беспилотники сбросили взрывные устройства по позициям МО РФ.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве и области, в Сумской и Житомирской областях. Известно о сбитых ракетах в нескольких областях.