В Черкасских Тишках нашли тела трех погибших во время оккупации жителей – прокуратура

Открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

По информации ведомства, пожилая семейная пара (84-летний мужчина и его 81-летняя жена) погибли 19 марта в результате обстрела. Их тела похоронили соседи на территории частного дома.

Кроме того, правоохранители обнаружили останки без головы на проезжей части села. Личность погибшего и обстоятельства смерти выясняют.

Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.