В Черкасских Тишках нашли тела трех погибших во время оккупации жителей – прокуратура

По информации ведомства, пожилая семейная пара (84-летний мужчина и его 81-летняя жена) погибли 19 марта в результате обстрела. Их тела похоронили соседи на территории частного дома.
Кроме того, правоохранители обнаружили останки без головы на проезжей части села. Личность погибшего и обстоятельства смерти выясняют.
Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.