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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области будут судить мужчину, который ремонтировал технику оккупантов и поселил их в своем доме – полиция

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Обвинительный акт 11 ноября передали в суд
Обвинительный акт 11 ноября передали в суд
Фото: depositphotos.com

В Харьковской области будут судить мужчину, который поддерживал российскую агрессию против Украины и сотрудничал с российскими оккупантами. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 12 ноября.

"Во время временной оккупации села Граково 57-летний местный житель поддержал вооруженную агрессию России, добровольно пошел на контакт с россиянами и помогал им. Мужчина бесплатно предоставлял услуги по ремонту военной техники государства-агрессора, а также добровольно поселил оккупантов в своем доме и снабжал их продуктами питания. Благодаря этому он имел привилегии перед другими местными жителями и мог беспрепятственно перемещаться по территории оккупированного села", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.

11 ноября досудебное расследование было завершено, обвинительный акт передали в суд.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находится 1,8% территории региона, отметили в ОВА.

1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, полиция, оккупация, Харьковская область, война России против Украины, коллаборационизм
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