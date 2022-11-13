В Харьковской области будут судить мужчину, который ремонтировал технику оккупантов и поселил их в своем доме – полиция

"Во время временной оккупации села Граково 57-летний местный житель поддержал вооруженную агрессию России, добровольно пошел на контакт с россиянами и помогал им. Мужчина бесплатно предоставлял услуги по ремонту военной техники государства-агрессора, а также добровольно поселил оккупантов в своем доме и снабжал их продуктами питания. Благодаря этому он имел привилегии перед другими местными жителями и мог беспрепятственно перемещаться по территории оккупированного села", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.

11 ноября досудебное расследование было завершено, обвинительный акт передали в суд.