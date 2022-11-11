В Херсоне оккупанты взорвали ТЭЦ, облэнерго и водоканал. Город без света и воды – депутат облсовета

Об этом депутат Херсонского горсовета Юрий Стельмашенко рассказал 11 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал "Рада", его цитирует информагентство "РБК-Украина".

"ТЭЦ тоже взорвали. ТЭЦ, облэнерго и водоканал. То есть сейчас, после прихода украинских сил, нужны очень серьезные стабилизационные мероприятия по обеспечению таких первоочередных нужд", – рассказал он.

10 ноября херсонские СМИ сообщали, что российские захватчики подорвали в городе котельные и телецентр.

Утром 11 ноября стало известно о подрыве оккупантами при отступлении мостов через Днепр. В частности, обрушилась часть Антоновского моста.