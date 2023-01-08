В Иране провели пять судебных заседаний по делу о сбитом самолете МАУ, имена обвиняемых до сих пор официально не названы

Украинский самолет, летевший рейсом PS752, был сбит в Иране три года назад Фото: ЕРА

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил временный поверенный в делах Украины в Иране Евгений Кравченко.

"Год назад обнародовали фамилии обвиняемых, но неофициально, не от официальных представителей власти. Иранская сторона уже провела пять судебных заседаний, в скором времени будет очередное", – рассказал он.

По словам дипломата, родственников или их официальных представителей приглашают на заседания, но приглашения, как правило, приходят за день-два до заседания и родные украинцев, погибших в результате сбивания самолета, не могут посетить его. Он подчеркнул, что украинцы не могли приехать на заседания до начала полномасштабного вторжения РФ, а теперь это тем более нереально – на дорогу из Украины в Иран нужно не менее двух дней.

Также, по его словам, остается вопрос, когда можно ожидать приговора по этому делу с учетом особенностей иранского судопроизводства.