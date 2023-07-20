В Крыму слышали взрывы в районе военных аэродромов, оккупанты заявили о сбитом беспилотника

"Нам сообщают, что в Гвардейском очень шумно – там, где аэродром", – говорится в сообщении.
Также "очень громко", по данным очевидцев, на которые ссылается канал, было в районе военного аэродрома оккупантов в Новофедоровке неподалеку от города Саки на западе Крыма.
Проект "Радио Свобода" "Крым. Реалии" в Telegram также пишет о взрыве в Симферопольском районе Крыма (где находится Гвардейское), которую пророссийские блогеры связывают с боевой работой российских оккупантов, подчеркивая, что независимая проверка этой информации невозможна.
"Крым. Реалии" также напоминает, что в Новофедоровке базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк (ОМШАП) ЧФ РФ.
Незаконный "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram сообщил, что в центральной части полуострова был сбит беспилотник.
Украинские военные не комментировали информацию о взрывах в Крыму.
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Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.
В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
С лета 2022 года в оккупированном Крыму регулярно происходят взрывы, которые оккупанты чаще всего объясняют "работой ПВО".