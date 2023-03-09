В Литве будут блокировать IP-адреса, по которым доступны пропагандистские каналы РФ

В список входят НТВ, "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета", которые находятся под санкциями Европейского союза.
Комиссия провела мониторинг, в ходе которого было установлено, что в интернете распространяются телеканалы, подпадающие под санкции ЕС за распространение дезинформации и пропаганды против Евросоюза и его стран-членов.
Было принято решение поручить провайдерам сетей электронной связи и услуг электронной связи общего пользования не позднее чем через пять рабочих дней со дня вступления решения в силу отменить возможность доступа к IP-адресам, которые используются для доступа к телеканалам, на которые распространяются санкции, утвержденные Советом ЕС.
В комиссии по радио и телевидению напомнили, что после начала войны в Украине Совет ЕС за распространение дезинформации и пропаганды против Евросоюза и ее стран-членов ввел санкции против российских пропагандистских телеканалов RT ("Россия сегодня"), "Спутник", "Россия РТР" / "РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр", "НТВ / НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ, "Первый канал".
Литва неоднократно вводила временный запрет на работу российских СМИ. В 2015 году она на три месяца запретила канал "РТР Планета" за разжигание войны и ненависти.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, 25 февраля 2022 года, Литовская комиссия по радио и телевидению запретила ретрансляцию в стране шести телеканалов на русском языке: "Беларусь 24", "НТВ Мир", "РТР Планета", "Россия 24" запретили транслировать пять лет, а "Первый балтийский канал" и TVCI – три года.
В комиссии порекомендовали, учитывая потребности русскоязычного населения Литвы в получении информации, ретранслировать больше программ украинских телеканалов, а также программы российского канала "Дождь" и русскоязычного канала "Настоящее время", редакция которого базируется в Чехии.
22 сентября Сейм Литвы принял поправку к закону об общественной информации, которая предусматривает временный запрет трансляции российских и белорусских телевизионных и радиопрограмм в стране.