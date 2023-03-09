В Литве будут блокировать IP-адреса, по которым доступны пропагандистские каналы РФ

В Литве борются с доступом к российскому ТВ через интернет Фото: pixabay.com

В список входят НТВ, "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета", которые находятся под санкциями Европейского союза.

Комиссия провела мониторинг, в ходе которого было установлено, что в интернете распространяются телеканалы, подпадающие под санкции ЕС за распространение дезинформации и пропаганды против Евросоюза и его стран-членов.

Было принято решение поручить провайдерам сетей электронной связи и услуг электронной связи общего пользования не позднее чем через пять рабочих дней со дня вступления решения в силу отменить возможность доступа к IP-адресам, которые используются для доступа к телеканалам, на которые распространяются санкции, утвержденные Советом ЕС.

В комиссии по радио и телевидению напомнили, что после начала войны в Украине Совет ЕС за распространение дезинформации и пропаганды против Евросоюза и ее стран-членов ввел санкции против российских пропагандистских телеканалов RT ("Россия сегодня"), "Спутник", "Россия РТР" / "РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр", "НТВ / НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ, "Первый канал".